Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

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Isparta-Antalya Karayolu'nun 20. kilometresinde katliam gibi bir kaza meydana geldi. 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybederken 10 kişi yaralandı.

18.07.2024 09:37  Güncelleme: 10:12
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Isparta- Antalya karayolunda meydana gelen kazada, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KATLİAM GİBİ KAZA

Kaza, dün gece saatlerinde Isparta-Antalya Karayolu'nun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre T.Y. (38) idaresinde olan 35 DVA 11 plakalı otomobil ile G.Y. (41) hakimiyetinde olan 41 GB 619 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada Çağla Ege Yıldırım(6), Eylül Mira Yıldırım(2), Sevgi Yıldırım(59), her iki otomobilin sürücüsü ile birlikte E.M.Y.(2), N.Y.(29), S.Y.(36), B.B.(30), S.N.Y.(13), Ö.M.Y.(8), A.B.(63), B.T.(22) yaralandı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otomobillerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırıldı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

Kazada ağır yaralanan Çağla Ege Yıldırım, Eylül Mira Yıldırım ve Sevgi Yıldırım'ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 2\'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Antalya, Isparta, Çocuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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