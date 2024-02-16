Isparta'da 90 Bin TL Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Isparta'da 90 Bin TL Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Isparta\'da 90 Bin TL Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Isparta'da bir vatandaşın internet sitesi üzerinden dolandırılarak 90 bin TL'nin çekildiği olayın ardından yapılan operasyon sonucunda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin daha önce de benzer yöntemlerle birçok kişiyi dolandırdığı belirtildi.

16.02.2024 20:23
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Isparta'da internet sitesi üzerinden bir şahsı 90 bin TL dolandıran 4 şüpheli, Isparta merkezli olmak üzere Antalya, Siirt ve Gaziantep'te yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda yakalandı.

Isparta'da bir vatandaş, sosyal medya üzerinde bir çekilişe katılmak için form doldurdu. Kendisine ait kredi kart bilgilerini geçmesinin ardından hesabından üç farklı hesaba 90 bin TL gönderildiğini ve dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Isparta, Antalya, Siirt ve Gaziantep olmak üzere 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen C.G, F.O, B.B. ve Y.Ö. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıslardan C.G. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakılırken, F.O., B.B. ve Y.Ö. isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, operasyonlar sonucunda şüpheli şahısların daha önce bu yöntemle birçok kişiyi dolandırdıkları bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da 90 Bin TL Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da 90 Bin TL Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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