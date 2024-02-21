Isparta\'da 5 Şüpheli, Bir Vatandaşı 53 Bin TL Dolandırdığı İçin Yakalandı

Isparta'da internet sitesi üzerinden bir vatandaşı 53 bin TL dolandırdığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.
Isparta'da e-ticaret görünümlü Ponzi (saadet zinciri) sistemi ile 53 bin TL parası alınan Y.Y. isimli vatandaş, daha fazla para kazanma vaadiyle dolandırıldı. Dolandırıldığını anlayan şahsın ihbarı üzerine Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen B.K., S.E., A.Ş., N.M., G.Y. isimli 5 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ISPARTA
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DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.
Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri için aday gösterdiği isimler arasında yer alıyor. Yavaş, kendi adını taşıyan resmi sitesinde mal varlığını açıkladı. Ayrıca, seçim harcamalarının CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından karşılandığını belirterek diğer belediye başkan adaylarının da mal beyanlarını açıklaması gerektiğini vurguladı.
Emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltilmesini öngören madde Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. İkramiyeler ise bayramdan önceki hafta olan 1-9 Nisan tarihleri arasında hesaplara geçecek. Diğer ikramiye ödemesi ise Kurban Bayramı öncesi 10-15 Haziran haftasında ödenecek.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir çiftçi, kırsal alanda yürüyüş yaparken farklı yapıda bir taş buldu. Adıyaman Müze Müdürlüğüne teslim edilen taş Orta Miyosen Dönemi'ne ait balık fosili çıktı. 15 milyon yıl öncesine tarihlenen fosil, koruma altına alındı.
Bu sabah ilk uçuşunu gerçekleştiren ilk savaş uçağımız KAAN'a dünya basını geniş yer verdi. ABD merkezli Bloomberg, ''Uçuş, Türkiye'nin yerli savaş uçağı projesinde dönüm noktası oldu.'' derken, İngiliz Reuters haber ajansı, ''Türkiye'nin özgün geliştirdiği ilk muharip savaş uçağının ilk uçuşu bugün gerçekleşti'' ifadelerini kullandı. Gelişmeyi son dakika duyuran Yunan basını ise KAAN'ın F-35'ten üstün olduğuna dikkat çekti.
Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Sedat Önal oldu, New York'taki BM Daimi Temsilciliğine ise Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız getirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, her iki isme de yeni görevlerini telefonla tebliğ etti.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'nin aday listesi, YSK'ya geç verildiği için kabul edilmedi. 2019 yerel seçimlerinde ilçeyi kazanan ve 31 Mart'taki seçimlerde ise yeniden aday gösterilen CHP Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, listenin geç teslim edilmesi nedeniyle Saadet Partisi listesinden seçime girecek.
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