Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, Isparta- Konya karayolu Mahmatlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman T. (57) idaresindeki 07 TDY 39 plakalı kamyonet, Mustafa Z. (52) hakimiyetindeki 07 N 6500 plakalı Volkswagen marka minibüsle çarpıştı. Meydana gelen kazada minibüs sürücüsü Mustafa Z. ve aynı araçta bulunan D.Z (46) ve L.E.Z. (6) yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan D.Z. ve L.E.Z. daha sonra Isparta Şehir Hastanesine, sürücü Mustafa Z. ise Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
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Son Dakika › 3.Sayfa › Isparta'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
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