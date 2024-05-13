Isparta'da Kumar Oynanan Derneğe Operasyon: 5 Kişiye 32 Bin 125 TL Para Cezası - Son Dakika
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Isparta'da Kumar Oynanan Derneğe Operasyon: 5 Kişiye 32 Bin 125 TL Para Cezası

Isparta\'da Kumar Oynanan Derneğe Operasyon: 5 Kişiye 32 Bin 125 TL Para Cezası

Isparta Yayla Mahallesinde faaliyet gösteren bir dernekte kumar oynandığı tespit edilmesi üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Operasyon sonucunda 5 kişiye toplamda 32 bin 125 TL para cezası uygulandı. Ayrıca 2 kişiye kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı ve 2 bin 900 TL paraya el konuldu. İşyeri denetimlerinde ise 3 işyerine mevzuata aykırı faaliyet göstermekten işlem yapıldı. Ayrıca fuhuş yapılan bir adrese de operasyon düzenlendi ve 3 kişiye fuhuş yapmak suçundan 39 bin 360 TL para cezası uygulandı. Fuhuş yapılan adres ise 90 gün mühürlenerek kapatıldı.

13.05.2024 15:57
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Isparta'da ekiplerce kumar oynandığı tespit edilen derneğe yapılan operasyon sonucunda bir adrese yapılan 5 kişiye 32 bin 125 TL para cezası uygulandı.

Isparta Yayla Mahallesinde faaliyet gösteren bir dernekte kumar oynandığı tespit edilmesinin üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Ekiplerce yapılan kontrolde kumar oynayan 5 şahsa 32 bin 125 TL para cezası uygulandı. 2 şahsa ise kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapılarak 2 bin 900 TL paraya el konuldu.

Ayrıca Isparta'da faaliyet gösteren 102 işyeri denetlenerek, 3 işyerine mevzuata aykırı faaliyet göstermekten işlem yapıldı.

Ekipler tarafından 1 adrese operasyon yapıldı. 3 şahsa fuhuş yapmak suçundan işlem yapılarak 39 bin 360 TL para cezası uygulandı. Fuhuş yapılan adres 90 gün mühürlenerek kapatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Kumar Oynanan Derneğe Operasyon: 5 Kişiye 32 Bin 125 TL Para Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da Kumar Oynanan Derneğe Operasyon: 5 Kişiye 32 Bin 125 TL Para Cezası - Son Dakika
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