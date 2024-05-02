Isparta'da metruk bir binada çıkan yangına vatandaşlar müdahale etti - Son Dakika
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Isparta'da metruk bir binada çıkan yangına vatandaşlar müdahale etti

Isparta\'da metruk bir binada çıkan yangına vatandaşlar müdahale etti

Isparta'nın Ayazmana Mahallesi'nde bulunan metruk bir evde çıkan yangına vatandaşlar hortumla müdahale etti. Yangın cep telefonu kamerasına yansırken, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

02.05.2024 19:19
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Isparta'da metruk bir binada çıkan yangına vatandaşlar hortumla müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ayazmana Mahallesi 4400 sokakta bulunan metruk tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden bir anda alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Ekipler gelene kadar mahalle sakinleri hortumla yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Öte yandan yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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