İsparta'da Ortaokulda Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 10 Öğrenci ve 1 Öğretmen Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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İsparta'da Ortaokulda Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 10 Öğrenci ve 1 Öğretmen Hastaneye Kaldırıldı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, Süleyman Akyol İmam Hatip Ortaokulu'nda öğle yemeği sonrası rahatsızlanan 10 öğrenci ve 1 öğretmen, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumları iyi olan hastalar taburcu edilirken, yemeklerin üretim ve dağıtımı ile ilgili inceleme başlatıldı.

31.12.2024 21:01
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir ortaokulda öğle yemeği sonrası rahatsızlanan 10 öğrenci ve 1 öğretmen, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumları iyi olan hastalar taburcu edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç İlçesi'nde Süleyman Akyol İmam Hatip Ortaokulu'nda öğle yemeği sonrasında 10 öğrenci ve 1 öğretmen, mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

Kaymakamlıktan açıklama

Şarkikaraağaç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçedeki taşımalı temel öğretim ve ortaöğretim okullarına yemek hizmeti sağlayan Şehit Muhammet Ceylan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi'nde üretilen yemeklerden kaynaklı bir olay olduğu belirtildi. Açıklamada, "31 Aralık 2024 tarihinde ilçemiz Süleyman Akyol İmam Hatip Ortaokulu'nda 10 öğrencimiz ve bir öğretmenimiz yedikleri öğle yemeği sonrası mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleriyle acile başvurmuştur. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin durumlarında herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Yemekten faydalanan diğer okullardan ise herhangi bir şikayet alınmamıştır. Olayla ilgili idari soruşturma başlatılmış olup, ilave tedbirler planlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde zehirlenme belirtileri gösteren öğrenciler ve öğretmen taburcu edilirken, yemeklerin üretimi ve dağıtımı ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsparta'da Ortaokulda Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 10 Öğrenci ve 1 Öğretmen Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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