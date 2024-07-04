Isparta'da Polis Olarak Tanınan Şahsın Hesabına Gönderilen 458 Bin TL Kurtarıldı - Son Dakika
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Isparta'da Polis Olarak Tanınan Şahsın Hesabına Gönderilen 458 Bin TL Kurtarıldı

Isparta'da yaşayan bir vatandaş, kendisini polis olarak tanıtan bir şahsın yönlendirmeleriyle hesabından 458 bin TL'yi başka banka hesaplarına transfer etti. Dolandırıldığını anlayan vatandaşın şikayeti üzerine Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti ve müştekinin hesabından transfer edilen tutar bloke edilerek parası kurtarıldı.

04.07.2024 15:24
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Isparta'da kendisini polis olarak tanıtan şahsın hesabına 458 bin TL gönderen vatandaşın parası ekipler tarafından kurtarıldı.

Isparta Isparta'da yaşayan Y.E. isimli vatandaş kendisini telefonla arayarak polis olarak tanıtan şüpheli şahsın yönlendirmeleriyle banka hesaplarından 458 bin TL'yi başka banka hesaplarına transfer etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan şahıs şikayette bulundu. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince ivedi olarak ilgili banka görevlileri ile yapılan görüşmeler sonrası müştekinin hesabından transfer edilen 458 bin TL tutara bloke konularak vatandaşın parası kurtarıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Isparta, Banka, Dolandırıcılık, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Polis Olarak Tanınan Şahsın Hesabına Gönderilen 458 Bin TL Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da Polis Olarak Tanınan Şahsın Hesabına Gönderilen 458 Bin TL Kurtarıldı - Son Dakika
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