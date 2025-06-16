İsrail'den IRIB Ofisine Saldırı

İsrail, canlı yayın sırasında İran'ın devlet yayın kuruluşu IRIB'in Tahran'daki ofisini vurdu.

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar 13 Haziran'dan bu yana devam ederken, İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu. İsrail ordusu, canlı yayın sırasında İran'ın devlet yayın kuruluşu IRIB'in Tahran'daki ofisini vurdu. Kadın sunucu yayın sırasında düzenlenen saldırıda panikle kaçarken, ekranda toz ve duman yükseldiği görüldü. Saldırıda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Saldırı öncesi İsrail ordusu, IRIB'in ofisinin bulunduğu bölge için tahliye uyarısında bulunmuş, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran devlet televizyonunu hedef alarak, "İran'ın propaganda ve kışkırtma sözcüsü yok olma yolunda" demişti. - TAHRAN