İsrail'den UNIFIL Mevzilerine Saldırı

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İsrail ordusunun Güney Lübnan'da BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) bulunduğu mevzilere ateş açtığı ve 2 askerin hafif yaralandığı belirtildi.

İsrail, 7 Ekim 2023'te başlattığı Gazze saldırılarına aralıksız devam ederken bölgedeki çatışmayı da daha geniş bir alana yayıyor. İsrail bu kez de Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) Güney Lübnan'daki mevzilerini vurdu. Adı açıklanmayan UNIFIL görevlisi, İsrail'in Güney Lübnan'daki 3 UNIFIL mevziini vurduğunu dile getirdi.

İsabet alan yerlerden birinin UNIFIL'in Naqoura'daki ana üssü olduğunu söyleyen kaynak, karargahta bulunan bir UNIFIL nöbetçi kulesini vurduğunu ve 2 askerin hafif yaralandığını söyledi.

Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. - BEYRUT