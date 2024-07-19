İsrail'in başkenti Tel Aviv'e İHA saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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İsrail'in başkenti Tel Aviv'e İHA saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı

İsrail\'in başkenti Tel Aviv\'e İHA saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'e insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırıyı Yemen'deki Husiler üstlendi.

19.07.2024 09:52  Güncelleme: 10:00
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İsrail'in başkenti Tel Aviv'e insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırıyı Yemen'deki Husiler üstlendi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'e gece saatlerinde insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildi. İHA'nın bir binaya isabet ettiği aktarılırken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Tel Aviv Belediye Başkanı Ron Huldai ise saldırının ardından kentin "yüksek alarm durumuna geçtiğini" belirtti.

Güvenlik kameralarına yansıyan anlarda, ABD Büyükelçiliği yakınlarındaki saldırıyla birlikte şiddetli patlama sesi duyuluyor.

"Tespit edildi, ama düşürülemedi"

İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, patlamanın bir "hava unsuru" nedeniyle meydana geldiği, hava unsurunun tespit edildiği, ancak "insan hatası" nedeniyle hava savunma sistemi tarafından düşürülmediği ifade edildi. Ülkenin hava savunma sistemlerinin "hava unsurunu" engellemek için neden etkinleştirilmediğinin belirleneceği aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

Husiler üstlendi

Tel Aviv'i hedef alan hava saldırısını Yemen'deki İran destekli Husiler üstlendi. Husilerin sözcüsü Yahya Saree yaptığı açıklamada, Husilerin Tel Aviv'e "radarlar tarafından tespit edilemeyen yeni bir İHA" ile saldırdığını, Filistinlilerle dayanışma içinde İsrail'i hedef almaya devam edeceklerini belirtti.

Öte yandan Husiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde İsrail'le bağlantılı nakliye gemilerine ve İsrail'e defalarca İHA ve füze fırlatmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in başkenti Tel Aviv'e İHA saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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