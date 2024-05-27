İsrail'in Gazze'deki çadır kampına saldırısında ölü sayısı 40'a yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki çadır kampına saldırısında ölü sayısı 40'a yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde bulunan sivillerin sığındığı çadır kampa düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi. Filistin Kızılayı, saldırıda birçok insanın canlı canlı yakıldığını aktarırken, bölgedeki hastanelerin İsrail'in sağlık sistemini yok etmesi nedeniyle yeterli hizmet veremediğini bildirdi. Yerel kaynaklar, çadır kampa en az 8 füzenin isabet ettiğini belirtti. Filistin Sağlık Bakanlığı ise Gazze'de halkın su, gıda, ilaç, elektrik ve yakıttan mahrum bırakıldığını, altyapının çökertildiğini ve sağlık sisteminin çökertildiğini açıkladı.

27.05.2024 10:01
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İsrail'in dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde sivillerin sığındığı çadır kampa düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi.

İsrail sivillere yönelik acımasız saldırılarına devam ediyor. Gazze Şeridi'nde 234 gündür katliam gerçekleştiren İsrail ordusunun dün akşam sivillerin sığındığı Refah kentindeki çadır kampa düzenlediği saldırıda bilanço artıyor. Tal Al-Sultan Kampı'ndaki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi.

Filistin Kızılayı (PRCS), çadırlardaki insanların birçoğunun "canlı canlı yakıldığını" aktarırken, bölgedeki hastanelerin İsrail'in sağlık sistemini kasıtlı olarak yok etmesi nedeniyle yeterli hizmet veremediğini bildirdi.

Yerel kaynaklar, çadır kampa en az 8 füzenin isabet ettiğini belirtti.

"Tarihte daha önce hiç bu kadar çok katliam aracı bir araya getirilip kullanılmadı"

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, tarihte daha önce hiç bu kadar çok katliam aracının bir araya getirilip dünyanın gözü önünde kullanılmadığını, Gazze'de şu anda olduğu gibi halkın su, gıda, ilaç, elektrik ve yakıttan mahrum bırakıldığını, altyapının çökertildiğini, tüm kurumların tahrip edildiğini, sanitasyonun bozulduğunu, salgın hastalıkların yayıldığını, sağlık sisteminin çökertildiğini, kuşatmanın uygulandığını, geçişlerin kapatıldığını ve tıbbi malzeme ile heyetlerin girişinin engellendiğini doğrulamaktadır" ifadeleri kullanıldı. - REFAH

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze'deki çadır kampına saldırısında ölü sayısı 40'a yükseldi - Son Dakika

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