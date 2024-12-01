İsrail'in Gazze Saldırısında 19 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Saldırısında 19 Ölü

İsrail ordusunun Han Yunus'a hava saldırısında en az 19 kişi yaşamını yitirdi, birçok yaralı var.

01.12.2024 07:13
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus şehrine düzenlediği saldırılarda en az 19 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı.

Lübnan'da sağlanan ateşkesin ardından Filistin'deki katliamlarına hız veren İsrail ordusu, bir kez daha Gazze Şeridi'ni vurdu. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Han Yunus şehrinde yiyecek yardımı bekleyen sivilleri hedef alan İsrail hava saldırısında en az 17 kişi hayatını kaybetti. Sözde güvenli bölge ilan edilen el-Mavasi bölgesindeki bir çadıra yönelik saldırıda ise 2 çocuk yaşamını yitirdi. Her iki saldırıda da çok sayıda kişi yaralandı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Lübnan, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Saldırısında 19 Ölü - Son Dakika

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