İsrail'in Gazze Saldırısında 19 Ölü

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus şehrine düzenlediği saldırılarda en az 19 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı.

Lübnan'da sağlanan ateşkesin ardından Filistin'deki katliamlarına hız veren İsrail ordusu, bir kez daha Gazze Şeridi'ni vurdu. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Han Yunus şehrinde yiyecek yardımı bekleyen sivilleri hedef alan İsrail hava saldırısında en az 17 kişi hayatını kaybetti. Sözde güvenli bölge ilan edilen el-Mavasi bölgesindeki bir çadıra yönelik saldırıda ise 2 çocuk yaşamını yitirdi. Her iki saldırıda da çok sayıda kişi yaralandı. - GAZZE