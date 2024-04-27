İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları devam ediyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları devam ediyor

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırıları devam ediyor

İsrail'in 204 gündür süren saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 388'e, yaralıların sayısı ise 77 bin 437'ye yükseldi. İsrail ordusu son 24 saat içinde sivillere 4 saldırı gerçekleştirdi ve 32 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi yaralandı. Gazze'nin kuzeyindeki su kuyularının yüzde 70'i ve kanalizasyon pompalarının yüzde 50'si kullanılamaz hale geldi.

27.04.2024 12:30  Güncelleme: 12:48
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İsrail'in 204 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 388'e, yaralıların sayısı ise 77 bin 437'ye yükseldi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana aralıksız bir şekilde saldırıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte sivillere 4 saldırı gerçekleştirdiği, 32 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 388'e, yaralananların sayısının 77 bin 437'ye yükseldiği ifade edildi.

"Su kuyularının yüzde 70'i hizmet dışı"

Beyt Lahya Belediye Başkanı Alaa el-Attar yaptığı açıklamada, İsrail saldırıları sonucu Gazze'nin kuzeyindeki su kuyularının yüzde 70'inin ve kanalizasyon pompalarının yüzde 50'sinin kullanılamaz hale geldiğini duyurdu. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları devam ediyor - Son Dakika

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