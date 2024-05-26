İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 233 gündür devam ederken, hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 35 bin 984'e, yaralananların sayısı 80 bin 643'e yükseldi. Son 24 saatte düzenlenen 8 farklı saldırıda 81 sivil hayatını kaybetti, 223 Filistinli ise yaralandı.

26.05.2024 12:54
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 233 gündür devam ederken, hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 35 bin 984'e, yaralananların sayısı 80 bin 643' yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanına tüm tepkilere rağmen devam ediyor. Bölgede 233 gündür aralıksız süren saldırılarda can kaybı da günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 8 farklı saldırıda 81 sivil hayatını kaybetti, 223 Filistinli ise yaralandı.

Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana devam bombardımanın bilançosuna da yer verilirken, bölgedeki can kaybının 35 bin 984'e, yaralı sayısının da 80 bin 643'e yükseldiği aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor - Son Dakika

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