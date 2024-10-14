İsrail Okula Saldırdı: 13 Sivil Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İsrail Okula Saldırdı: 13 Sivil Öldü

İsrail'in Gazze'deki el Müftü Okulu'na düzenlediği saldırıda 13 Filistinli hayatını kaybetti.

14.10.2024 00:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş sivillerin sığındığı el Müftü Okulu'na düzenlediği saldırıda 13 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'nde sivilleri katletmeye devam ediyor. İsrail güçleri acımasız saldırılarına her gün bir yenisini daha eklerken, yine yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir okula saldırdı. Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan el Müftü Okulu'na düzenlenen saldırıda 13 sivil hayatını kaybederken, 50 sivil yaralandı. Saldırının ardından yaralılar, bölgedeki El Awda Hastanesi'ne görülerek tedavi altına alındı. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Dünya, Müftü, Gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail Okula Saldırdı: 13 Sivil Öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:54 Trump’a bir suikast girişimi daha Trump'a bir suikast girişimi daha
22:35 Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu
22:20 Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf’un helal sertifikası var mı Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı?
21:11 Hizbullah’ın İsrail’deki dronlu saldırısında Genel Kurmay başkanının öldüğü iddia edildi Hizbullah'ın İsrail'deki dronlu saldırısında Genel Kurmay başkanının öldüğü iddia edildi
20:13 AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti
13:13 Meteoroloji’den 10 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı 10 santimi bulacak Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı 10 santimi bulacak
13:00 40 milyon TL’yi reddeden Yunus Akgün’ün Galatasaray’dan istediği ücret belli oldu 40 milyon TL'yi reddeden Yunus Akgün'ün Galatasaray'dan istediği ücret belli oldu
12:27 Günün en acı karesi: 6 tabut yan yana dizildi, gözyaşları sel oldu Günün en acı karesi: 6 tabut yan yana dizildi, gözyaşları sel oldu
12:16 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek
12:13 Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur
12:12 Sinir krizi geçiren şahıs eve gelen polis memurunu sırtından bıçakladı Sinir krizi geçiren şahıs eve gelen polis memurunu sırtından bıçakladı
12:06 Jose Mourinho, Fenerbahçe’den zam istedi Jose Mourinho, Fenerbahçe'den zam istedi
12:02 Şeyma Subaşı yeni aşkıyla dudak dudağa Şeyma Subaşı yeni aşkıyla dudak dudağa
11:27 Sedat Peker’den Köfteci Yusuf sorusuna Süleyman Soylu’lu yanıt Sedat Peker'den Köfteci Yusuf sorusuna Süleyman Soylu'lu yanıt
11:18 Okan Buruk, canlı yayında ayrılığı açıkladı Okan Buruk, canlı yayında ayrılığı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 00:45:49. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Okula Saldırdı: 13 Sivil Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.