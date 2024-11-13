İsrail Saldırısında 6 Ölü - Son Dakika
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İsrail Saldırısında 6 Ölü

Aramoun'daki konuta düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 15 yaralı var.

13.11.2024 12:24
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İsrail güçlerinin Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Aramoun kasabasında bir konuta düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Lübnan'daki yoğun saldırılarına devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin başkent Beyrut'un güneyindeki Aramoun kasabasında bir konuta düzenlediği saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını bildirdi. Enkaz altında kalanları arama çalışmaları başlatılırken, bölge sakinleri yeni bir saldırı ihtimaline karşı evlerini boşaltarak, sokaklara döküldü.

İsrail'den tahliye uyarısı

İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye bağlı Haret Hreik ile Baabda bölgesine bağlı Ghobeiry için tahliye uyarısı yayımladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya hesabı üzerinen yaptığı uyarıda, "IDF'nin yakın gelecekte güçlü bir şekilde harekete geçeceği Hizbullah tesislerinin ve çıkarlarının yakınında bulunuyorsunuz" dedi.

İsrail, tıp merkezini hedef aldı

Lübnan Ulusal Haber Ajansı, İsrail ordusunun Harek Hreik'teki Dar al-Hawra Tıp Merkezini birkaç kez hedef aldığını aktardı.

Lübnan Dağı'ndaki saldırıda can kaybı 20

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan Dağı bölgesinde dün düzenlediği hava saldırısında en az 20 kişinin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Bakanlık, Chouf bölgesindeki Joun'a yapılan ayrı bir saldırıda ise, 12 kişinin öldüğünü ve 8 kişinin ise yaralandığını belirtmişti. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, 3-sayfa, Lübnan, İsrail, beyrut, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail Saldırısında 6 Ölü - Son Dakika

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