İstanbul\'da Akrobatik Motosiklet Sürücülerine Ceza

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İstanbul'da tek tekerlek üzerinde ilerleyerek hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atan bazı motosikletliler o anları sosyal medyada paylaşınca yakayı ele verdi. Yakalanan 20 sürücüye toplamda 218 bin 745 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri Eyüpsultan, Beylikdüzü, Sultangazi ve Beşiktaş ilçelerinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosikletlilere yönelik çalışma yaptı. Otoyolda motosikletleriyle akrobatik hareketler yapan bazı sürücülerin o anları da sosyal medya hesabından paylaştığı belirlendi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çalışma başlatan ekipler 20 sürücüyü tespit etti. Sürücüler kısa sürede yakalandı. Yakalanan sürücülere çeşitli kural ihlallerinden toplamda 218 bin 745 lira idari para cezası uygulandı. Yakalanan şahıslar hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" tan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL