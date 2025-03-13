İstanbul\'da cinayet, oto tamircisine kurşun yağdırdı

FATİH'te oto tamircisi Volkan Salcıoğlu'na maskeli bir şüpheli 3 el ateş ettikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan Salcıoğlu ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün öğlen saatlerinde Zeyrek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto tamircisi Volkan Salcıoğlu, dükkanında çalıştığı sırada maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganın silahından çıkan 3 kurşun Salcıoğlu'nun vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Salcıoğlu kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Salcıoğlu'nu ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırdı. Salcıoğlu hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

'DURUMU İYİ DEĞİLDİ'

Çevrede esnaflık yapan Ahmet Tükenmez, "Biz yan taraftaydık, silah sesi duyduk. Geldiğimizde saldırganın kaçtığını gördük. Yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdılar. Durumu pek iyi değildi. Kendisi esnaf, komşumuz oluyor. Sakin birisiydi" dedi.