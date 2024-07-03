İstanbul'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi - Son Dakika
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İstanbul'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'deki düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda, şüphelilerin sahte evraklar kullanarak Avrupa ülkelerine gönderdikleri 477 kargonun tespit edildiği belirtildi. Operasyon sonucunda 2'si Türk 4 şüpheli gözaltına alındı ve aramalarda çok sayıda sahte pasaport, sahte mahkeme tutanakları, sahte sağlık raporları ve diğer sahte evraklar ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

03.07.2024 10:04
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Göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen "Kalkan-25" operasyonlarının İstanbul detaylarına ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'deki düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan çalışmalarda, bazı şüphelilerin, yasal veya yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine giden ve o ülkelerde sığınma talebinde bulunan kişilere, sahte sağlık raporları ve çeşitli üye kartları temin ettikleri belirlendi.

Paketler içerisine gizlenmiş 477 kargoyu Avrupa'ya göndermişler

Başka ülkelerde 'iltica' statünde olmak ve siyasi sığınma hakkı elde etmek için tasarlanan sahte evrakların, çeşitli paketler içerisine gizlendiği ve bu yöntemle 477 kargonun Avrupa ülkelerine gönderildiği saptandı.

Şebeke üyelerine yönelik yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Suç ağının fertlerine yönelik İstanbul'da belirlenen 4 ayrı adrese operasyon gerçekleştiren göçmen polisi, 2'si Türk 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Sahte UYAP mahkeme tutanakları

Bu şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda Almanya, Belçika, Hollanda, Yunanistan ve Fransa'ya ait 227 sahte pasaport, asılsız olduğu saptanan sahte UYAP mahkeme tutanakları, Türkiye'de işkence gördüklerine dair sahte sağlık raporları, eşcinsel üye kartları, farklı terör örgütleri ile iltisaklı çeşitli vakıf ve derneklere ait üye kartları, sahte evrak yapımında kullanılan cihazlar, kira sözleşmeleri, sahte gemi adamı sertifikaları ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2'si yabancı uyruklu 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturmanın geçmişi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 1 haftadır süren ve "Kalkan-25" adı verilen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik 100 operasyon düzenlendiğini açıklamış, söz konusu soruşturma kapsamında 149 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, 42'sinin tutuklandığını ilan etmişti. Bu kişilerin 21'i hakkında adli kontrol kararı verildiği açıklanan soruşturma çerçevesinde diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiğini aktarmıştı.

Yerlikaya, "Ayrıca 2 bin 563 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, il göç idaresi müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı. Ülkemizin huzur ve güvenliği için göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerindeyiz" şeklinde ifadelerle sözlerini noktalamıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi - Son Dakika

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