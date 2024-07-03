3.Sayfa

İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması

İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirdi. Taksim'de gerçekleştirilen uygulamada şüpheli şahısların kimlik sorgulaması yapılırken, araçlar ise didik didik arandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı. Uygulama Beyoğlu Taksim Meydanı, Fatih Millet Caddesi ve Kadıköy başta olmak üzere belirlenen birçok noktada gerçekleştirildi. Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polis ekipleri katıldı. Taksim Meydanı'nda yapılan denetimde trafik ekipleri, şüpheli araçları durdurarak sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların üst aramasını yaptı. Narkotik köpeği araçları didik aradı. Uygulamaların devam edeceği öğrenildi.