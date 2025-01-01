İstanbul'da İnşaatta İşçi Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da İnşaatta İşçi Öldü

İstanbul\'da İnşaatta İşçi Öldü

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da 4. kattan asansör boşluğuna düşen işçi Mehmet Ekinci hayatını kaybetti.

01.01.2025 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü içerisindeki inşaatta 4. kattan asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü'nün içerisinde bulunan inşaatta çalışan Mehmet Ekinci (38) isimli işçi, 4. kattan asansör boşluğunun eksi 1'inci katına düştü. Olayı gören çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Ekinci'yi düştüğü yerden çıkaran itfaiye ekipleri, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ağır yaralı olarak Avcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ekinci, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastaneye gelen işçinin yakınları sinir krizi geçirdi. Mehmet Ekinci'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan işlemlerden sonra ailesi tarafından teslim alınan Ekinci'nin cenazesinin Diyarbakır'ın Sur ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

İddiaya göre, Mehmet Ekinci ambulansla hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra olay yerine gelen iş sağlığı güvenliği yetkilileri güvenlik önlemi aldı. Öte yandan olayın 2024 yılında aynı şantiyede yaşanan 2'inci ölüm olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Üniversitesi, Mehmet Ekinci, Cerrahpaşa, İş Kazası, istanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Avcılar, İnşaat, Sağlık, Ekinci, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da İnşaatta İşçi Öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:46 Zelenskiy, Trump’a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır Zelenskiy, Trump'a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
18:49 Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi
18:04 “Kılıçdaroğlu geri dönüyor“ dedirten cinsten paylaşım "Kılıçdaroğlu geri dönüyor" dedirten cinsten paylaşım
09:06 Samsun’da acı olay Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı Samsun'da acı olay! Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı
08:53 Ronaldo mu Messi mi İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları Ronaldo mu Messi mi? İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları
08:53 Açelya Topaloğlu’nun acı günü Anneannesi hayatını kaybetti Açelya Topaloğlu'nun acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:21 Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı
08:08 Filistin’e destek için yüz binler Galata Köprüsü’nde buluştu Filistin'e destek için yüz binler Galata Köprüsü'nde buluştu
07:58 Yıldız futbolcu, küme düşen kulübüyle alay etti Yıldız futbolcu, küme düşen kulübüyle alay etti
07:52 Yılbaşı gecesinde İsrail’e alarm verdiren roketli saldırı Yılbaşı gecesinde İsrail'e alarm verdiren roketli saldırı
07:29 İşverene asgari ücret desteği 80 milyar liraya yaklaşacak İşverene asgari ücret desteği 80 milyar liraya yaklaşacak
07:16 Tebliğciler, Taksim Meydanı’nda bildiri dağıttı Tebliğciler, Taksim Meydanı'nda bildiri dağıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 22:00:49. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da İnşaatta İşçi Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.