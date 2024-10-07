İstanbul'da İnsan Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da İnsan Kaçakçılığı Operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 18 düzensiz göçmen ve 3 insan kaçakçısı yakalandı.

07.10.2024 09:50
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İstanbul'da bir minibüse düzenlenen operasyonda 18 düzensiz göçmen ve insan kaçakçılığı yapan 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, önceki gün analiz ve takip çalışmalarıyla plaka bilgileri tespit edilen bir kapalı kasa minibüsü TEM Otoyolu Edirne istikameti Çatalca mevkiinde saat 03.10 sıralarında takibe aldı. Yaklaşık 20 dakika boyunca şüpheli aracı izleyen ekipler, saat 03.30 sıralarında Silivri bölgesinde durdurdu. Önü kesilen aracın sürücüsü F.M.(21) ve rehber olduğu öğrenilen R.D.(31) adlı 2 şüpheli gözaltına alındı. Kapalı kasa minibüste yapılan aramalarda farklı uyruklarda 18 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi. Ülkeye yasadışı yollarla geldikleri anlaşılan göçmenler muhafaza altına alınırken, araçta 3 cep telefonu, 1 tel kesme makası ve insan kaçakçılığında kullanılan 2 araca el konuldu. Kaçakçıların yalnız olmadığını tespit eden polis ekipleri, operasyonlarını sürdürdü. Devam eden çalışmalarda, göçmenleri taşıyan kamyonete öncülük yaptığı tespit edilen başka bir aracı belirledi. Kameralardan plaka sayısı tespit edilen aracın şoförü F.E.(42) Esenyurt ilçesindeki ikametinde aynı gün saat 05.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alındı. Düzensiz göçmenlere yönelik yapılan incelemelerde, Avrupa ülkelerine gitmek için insan kaçakçıları ile 4 bin ila 4 bin 500 Euro arasında değişen para karşılığında anlaştıkları belirlendi.

Operasyon çerçevesinde yakalanan kaçak göçmenler sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İnsan kaçakçılığı suçu kapsamında gözaltına alınan kamyonet sürücüsü F.M., düzensiz göçmenlere rehberlik eden R.D. ve sığınmacı taşıyan kamyonete öncülük yapan F.E. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 3 şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından göçmen kaçakçılığı suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da İnsan Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

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