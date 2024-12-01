İstanbul'da Kış Lastiği Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da Kış Lastiği Denetimi

İstanbul\'da Kış Lastiği Denetimi

Eyüpsultan'da jandarma ticari araçlarda kış lastiği denetimi yaparak sürücüleri bilgilendirdi.

01.12.2024 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan'da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ticari araçlara kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde, uygulama noktasında durdurulan ticari araç sürücüleri tek tek bilgilendirildi.

Ticari araçlarda Kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başladı. Sabahın ilk saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe gişeleri mevkiinde uygulama noktası oluşturarak şehre giren ve şehirden çıkan ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Durdurulan araç sürücüleri otoyol üzerinde kurulan mini eğitim alanında kış lastiği konusunda bilgilendirildi. Öte yandan, araçların lastikleri ölçülerek yönetmeliğe uygun olup olmadığı denetlendi. Zorunlu olmasına rağmen kış lastiği takmayan ticari araçlara 4 bin 69 lira para cezası kesileceği öğrenildi.

"Biz kış lastiklerini yaklaşık bir ay önce taktırmıştık zaten"

Uygulamaya takılan araç sürücülerinden Fatih Doğan, "Kış lastiklerine yönelik denetimler yapılıyordu, bizler de denetime katıldık. Kış lastiklerimiz takılı herhangi bir problem yaşamadık. Bizim lastiğimizin derinlik boyu da geçerli olacak şekilde çıktı herhangi bir sıkıntımız olmadı. Biz kış lastiklerini yaklaşık bir ay önce taktırmıştık zaten" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Eyüpsultan, Güvenlik, istanbul, Jandarma, Ekonomi, 3-sayfa, Ulaşım, trafik, Aralık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Kış Lastiği Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:31 Halep ve İdlib’i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Hama kent merkezine ulaştı Halep ve İdlib'i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Hama kent merkezine ulaştı
10:52 Güvenlik kaynakları: Suriye rejimi PKKYPG’ye alan açtı Güvenlik kaynakları: Suriye rejimi PKK/YPG'ye alan açtı
10:33 Almanya’nın 200 yıllık otomotiv devi küresel kriz nedeniyle iflas etti Almanya'nın 200 yıllık otomotiv devi küresel kriz nedeniyle iflas etti
09:38 Suriye’de ilerleyen muhalif grubun lideri, Rusya’nın hava saldırısında öldürüldü Suriye'de ilerleyen muhalif grubun lideri, Rusya'nın hava saldırısında öldürüldü
05:57 Bartın’da katliam gibi kaza: 5 genç feci şekilde can verdi Bartın'da katliam gibi kaza: 5 genç feci şekilde can verdi
09:55 Yeniay’da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak Yeniay'da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak!
09:45 Suavi’nin Bodrum’daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu
09:31 Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor
09:25 Putin’den Merkel’e 17 yıl sonra ’’köpek özrü’’ geldi Putin'den Merkel'e 17 yıl sonra ''köpek özrü'' geldi
09:22 İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı
09:15 6 suç örgütüne operasyon 29 kişi tutuklandı 6 suç örgütüne operasyon! 29 kişi tutuklandı
09:14 Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım
09:11 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti
09:00 Memurlara yeni haklar geliyor Memurlara yeni haklar geliyor
08:50 Eski Türk futbolcu Avrupa’nın en azılı örgütünün üyesi çıktı Eski Türk futbolcu Avrupa'nın en azılı örgütünün üyesi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 12:11:11. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Kış Lastiği Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.