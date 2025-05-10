İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınında silahla havaya ateş açtıktan sonra gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Beşiktaş'ta Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan Başkonsolosluk önünde silahla havaya 5 el ateş eden B.K. isimli şahıs polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da Konsolosluk Önünde Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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