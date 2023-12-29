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İstanbul'da Otobüslere Kış Lastiği Denetimi - Son Dakika
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İstanbul'da Otobüslere Kış Lastiği Denetimi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüslere yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Uygun olmayan lastik kullanan bir otobüse 2 bin 568 TL ceza uygulandı.

İstanbul\'da Otobüslere Kış Lastiği Denetimi
29.12.2023 - 12:25,  Güncelleme: 12:36
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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirler arası yolculuk yapan otobüslere yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirildi. Mevsim şartlarına uygun olmayan otobüs lastiği ile seyahate çıkan bir otobüse 2 bin 568 TL cezai işlem uygulandı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirler arası yolculuk yapan otobüslere yönelik kış lastiği denetimleri sıklık kazandı. Otobüslerin lastiklerinin mevsim şartlarına uygunluğu polis ekipleri tarafından denetlenirken, öte yandan araçta bulunan yolculara emniyet kemerinin önemi anlatıldı. Polis ekipleri tarafından yolculara, emniyet kemeri takmanın önemini anlatan broşürleri dağıtıldı.

Polis ekipleri otobüslerin lastiklerinin mevsim şartlarına uygunluğunu kontrol ettiği esnada bir otobüsün lastiklerinin yasal sınırın altında bulunduğunu fark etti. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından otobüsün otogardan çıkış yaparak yolculuğuna devam etmesine izin verilmedi. Konu ile ilgili polis ekipleri tarafından 2 bin 568 TL cezai işlem uygulandı.

"Denetimlerin daha sık tutulması gerekiyor"

Otobüs şoförü Dilek Başoğlu denetimlerin daha sık tutulması gerektiğini belirterek, "Çok üzücü bir olay yaşadık inşallah bir daha yaşanmaz. Güvenli sürüş tekniklerinin bilinmesi gerekiyor. Denetimlerin daha sık tutulması, şoförlerin kontrol edilmesi gerek. Uykularını bol alsınlar, süreleri boyunca kullansınlar ve başkasının da kartını kullanmasınlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Demokrasi, 15 Temmuz, İstanbul, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Otobüslere Kış Lastiği Denetimi - Son Dakika
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