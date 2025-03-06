İstanbul'da Glasgow Rangers taraftarı trafik kazasında hayatını kaybetti! Biri çarptı diğeri ezdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da Glasgow Rangers taraftarı trafik kazasında hayatını kaybetti! Biri çarptı diğeri ezdi

Geniş Video İzle

Beşiktaş'ta Fenerbahçe-Glasgow Rangers maçını izlemek için İstanbul'a gelen İskoç taraftara, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan taraftarı arkadan gelen başka bir araç ezdi. Taraftar olay yerinde hayatını kaybederken korkunç kaza kameraya yansıdı.

06.03.2025 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde saat 04.30 sıralarında dehşet yaşandı. Fenerbahçe- Glasgow Rangers arasında bu akşam 20.45'te oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı için İstanbul'a gelen İskoç taraftar Christopher Potter (41), gece saatlerinde Kirsty Mckay (37) isimli kadınla eğlence mekanından çıktı.

BİR ARABA ÇARPTI DİĞERİ EZDİ

Çift ardından taksiye binerek otele döndü. Otele ulaşan Potter, para çekmek için ATM'ye gitti. Otele dönen Potter'a, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada karşıdan karşıya geçmek isterken bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Potter'ı arkadan gelen başka bir araç ezdi. İskoç taraftar olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SÜRÜCÜLER GÖZALTINDA

Diğer yandan Potter ile birlikte olan Kirsty Mckay polise ifade verdi. İfadesinde Potter ile eğlence mekanında tanıştığını ve kendisini otele bırakmak için geldiğini söylediği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken kazaya karışan sürücüler gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kazaya karışan araç sürücüleri U.Ç. ve H.G. gözaltına alındı. Sürücüler işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

RANGERS: YETKİLİLERLE TEMAS HALİNDEYİZ

Kazayla ilgili İskoç Rangers futbol takımı resmi X hesabından paylaşım yaptı. Yetkililerle temas halinde olduklarını ifade eden kulüp mesajında, "İstanbul'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir destekçimizin vefat ettiğini öğrenerek büyük bir üzüntü yaşadık. Kulüpteki herkesin bu inanılmaz zor zamanda aklında olan tek şey aileleri ve arkadaşları. Bu trajik olayla ilgili olarak hem Türk hem de İngiliz yetkililerle sürekli temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Rangers taraftarı Potter'ın yaşamını yitirmesinin ardından Fenerbahçe de resmi hesabından bir başsağlığı mesajı yayınladı. "Rangers FC kulübüne ve camiasına başsağlığı dileriz" ifadesiyle başlayan mesajda "Fenerbahçemizin İskoçya temsilcisi Rangers FC'yi konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında takımını desteklemek için İstanbul'a gelen bir Rangers FC taraftarının geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybeden taraftarın ailesine, Rangers kulübüne ve camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiriz." cümlelerine yer verildi.

İstanbul\'da Glasgow Rangers taraftarı trafik kazasında hayatını kaybetti! Biri çarptı diğeri ezdi
Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Glasgow Rangers, Yerel Haberler, Fenerbahçe, Güvenlik, Otomobil, Otomobil, istanbul, Beşiktaş, Rangers, 3-sayfa, trafik, Spor, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Glasgow Rangers taraftarı trafik kazasında hayatını kaybetti! Biri çarptı diğeri ezdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Birden daha az:
    Burası Türkiye! Sizin ülkenize benzemez. Araç kırmızı ışıkta geçer dirift atar. Yayaya çarpar 2 ay sonra serbest kalır 27 2 Yanıtla
  • Murat Polat:
    Çok kötü Allah Rahmet eylesin ama yeşil ışıktan geçmesi hatanın en büyüğü Sürücülerin yapacağı birşey yok ingiltere den gelmisse orda trafik tersten galiba o yanılgıylan kendini yola atmış Dikkat etmek gerek. 8 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 00:30:20. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Glasgow Rangers taraftarı trafik kazasında hayatını kaybetti! Biri çarptı diğeri ezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.