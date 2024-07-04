İstanbul'da Sağanak Yağış: Bazı Yollar Göle Döndü

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İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış bölgesel olarak etkili olurken, iş çıkışı vatandaşlar su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı, bazı yollar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarıların ardından sağanak yağış bölgesel olarak etkili oldu. Yağış İstanbul Bahçelievler ilçesi Yenibosna mevkiinde de etkisini gösterdi. İş çıkışı vatandaşlar sağanak yağışa yakalandı. Yağış nedeniyle göle dönen yolda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yaşanan anlar saniye saniye kaydedildi. Sultangazi ve Bağcılar'da ise göle dönen yollar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL