 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da sahte içki operasyonu: 10 bin 966 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da sahte içki operasyonu: 10 bin 966 şişe sahte içki ele geçirildi

İstanbul'un Başakşehir ve Bayrampaşa ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, çeşitli markaların taklit edildiği 10 bin 966 şişe sahte içki ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul\'da sahte içki operasyonu: 10 bin 966 şişe sahte içki ele geçirildi
23.01.2024 - 23:07,
Abone Ol

İstanbul'da sahte içki operasyonu: 10 bin 966 şişe sahte içki ele geçirildi

Başakşehir ve Bayrampaşa ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, çeşitli markalar taklidi 10 bin 966 şişe sahte içki ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul'da dün Başakşehir ve Bayrampaşa'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli markaların taklit edildiği 10 bin 966 şişe sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, piyasaya sahte içki satma hazırlığında olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, Bayrampaşa ve Başakşehir'de sahte alkollerin bulunduğu iki depo tespit etti. Emniyet ekiplerince yaklaşık 1 ay süren takibin ardından dün iki ilçede depolara düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri 8 milyon lirayı bulan, paletlere yüklenmiş koliler halinde 10 bin 966 şişe sahte içki ve 11 bin etiket ele geçirildi. Baskınlarda eğlence mekanlarına pazarlanan sahte içkilerle bağlantılı oldukları tespit edilen F.Ö., M.Ş. ve G.Ş. adlı 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem yapılırken, ele geçirilen sahte içkiler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi üzerindeki yerleşkesinde sergilendi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bayrampaşa, Başakşehir, İstanbul, İstanbul, Gözaltı, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da sahte içki operasyonu: 10 bin 966 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika


09:07
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Çakar, ekonomi ve bankacılık sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi: (1) Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Çakar, ekonomi ve bankacılık sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi: (1)
09:02
Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55
Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:19
Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
08:18
Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:15
İsveç'e NATO onayının verilmesinin ardından ABD'den F-16 açıklaması: Bu satış hepimizin çıkarını destekleyecek İsveç'e NATO onayının verilmesinin ardından ABD'den F-16 açıklaması: Bu satış hepimizin çıkarını destekleyecek
07:46
Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı

Son Dakika
09:07 Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Çakar, ekonomi ve bankacılık sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi: (1)
09:02 Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:18 Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:19 Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
08:15 İsveç'e NATO onayının verilmesinin ardından ABD'den F-16 açıklaması: Bu satış hepimizin çıkarını destekleyecek
07:46 Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı
07:17 Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı
04:35 New Jersey'de Türk Vatandaşına Şehrin Anahtarı Hediye Edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 10:00:54. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da sahte içki operasyonu: 10 bin 966 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement