İstanbul'da Sahte Pasaport Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da Sahte Pasaport Operasyonu

Geniş Video İzle

İstanbul'da sahte pasaportlar ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı. Baskında sahtecilik malzemeleri bulundu.

20.11.2024 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da firarinin üzerinden sahte pasaport çıktı, sahteciler yakalandı

2 adrese yapılan yapılan baskında sahte kimlik kartı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te şüpheli bir kişinin üzerinden sahte pasaport çıkmasının ardından belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 45 adet sahte pasaport, 15 adet farklı ülkelere ait sahte kimlik kartı, sahte kimlik kartı yapımında kullanılan 900 adet boş kart ve 15 adet pasaport kapağı, 1 adet UV ışığı, 19 adet çipli boş kart, 1 adet dizüstü bilgisayar, 19 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri genel asayişin sağlanması, suçların işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçların faillerinin yakalanmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Fatih Haseki Sultan Mahallesi'nde 18 Kasım'da gerçekleştirilen denetimler sırasında şüpheli bir kişi durduruldu. Şahsın üzerinden bir başkasına ait olduğu anlaşılan sahte pasaport çıktı. Asıl kimliği N.A. olduğu ve hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin Seyyid Ömer Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramalarda ise 30 adet sahte pasaport, 15 adet farklı ülkelere ait sahte kimlik kartı, sahte kimlik kartı yapımında kullanılan 400 adet boş kart ve 15 adet pasaport kapağı, 1 adet UV ışığı ele geçirildi. Şüphelinin sorgusunun ardından suç ortaklarının yakalanmasına yönelik Cerrahpaşa Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon yapıldı. Operasyonda M.E.ve M.A.isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; 15 adet sahte pasaport, 6 adet sahte kimlik kartı, 19 adet çipli boş kart, 500 adet boş kimlik kartı, 1 adet damgalı mühür ve mühür mürekkebi, 1 adet dizüstü bilgisayar, 19 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul\'da Sahte Pasaport Operasyonu
Kaynak: İHA

Operasyon, İstanbul, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Sahte Pasaport Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:54 Ünlü isimden Starbucks boykotu Fark edince hemen çöpe attı Ünlü isimden Starbucks boykotu! Fark edince hemen çöpe attı
17:45 İsrail, Suriye’yi vurdu: 36 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
17:40 Yenidoğan çetesi davasında yürek sızlatan ifade: Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış Yenidoğan çetesi davasında yürek sızlatan ifade: Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış
17:33 Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu
15:43 Bağrışmaları salonu inletti Bakan Yerlikaya ve CHP’li Ali Mahir arasında sert tartışma Bağrışmaları salonu inletti! Bakan Yerlikaya ve CHP'li Ali Mahir arasında sert tartışma
07:14 Bakan Tekin ’’laiklik’’ sözlerine açıklık getirdi Bakan Tekin ''laiklik'' sözlerine açıklık getirdi
06:48 Bakanlık yazı gönderdi Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son Bakanlık yazı gönderdi! Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son
01:37 Montella’dan Karadağ mağlubiyeti sonrası ilk sözler Montella'dan Karadağ mağlubiyeti sonrası ilk sözler
01:25 A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu
00:41 Karadağ’a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi’ne yükselme şansını play-offa bıraktı Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselme şansını play-offa bıraktı
00:28 Ankara’daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş’tan dikkat çeken karar Ankara'daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş'tan dikkat çeken karar
23:53 Zorunlu örtünmeyi soyunarak protesto eden İranlı kadından haber var Zorunlu örtünmeyi soyunarak protesto eden İranlı kadından haber var
23:37 Netanyahu Gazze’den çıkarılacak her bir esir için milyonlar dağıtacak Netanyahu Gazze'den çıkarılacak her bir esir için milyonlar dağıtacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 18:39:51. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Sahte Pasaport Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.