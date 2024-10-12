İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağmurda, Esenyurt ilçesindeki bir evi su bastı. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde caddeden taşan suyun evin içerisine girdiği ve araçların güçlükle ilerlediği görüldü.
İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur, Esenyurt'ta hayatı olumsuz etkiledi. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülere caddeden taşan suyun bir evin içerisine girdiği ve araçların güçlükle ilerlediği anlar yansıdı. Öte yandan Küçükçekmece'de ise şimşek çakma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da Şiddetli Yağmur Esenyurt'ta Evi Bastı - Son Dakika
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