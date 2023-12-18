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İstanbul'da Sokak Kavgaları

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yaşanan sokak kavgalarında laf atma, saç baş birbirine girme, kıyafet parçalama ve camları kırma gibi olaylar meydana geldi. Kavgalar vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

İstanbul\'da Sokak Kavgaları
18.12.2023 - 10:24,
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Beşiktaş Ortaköy'de iddiaya göre kafeteryadan çıkan bir gruptaki kadına, alkollü 3 şahıs tarafından laf atılmasıyla kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada laf attığı öne sürülen şahıslardan birisi aldığı darbelerle kısa sürede yerde kaldı. Şişli'de yabancı uyruklu iki kadın, saç baş birbirine girerken, çevredeki vatandaşlar kadınları bir türlü ayıramadı. Sarıyer'de bir AVM'de ise bir kişi, yabancı uyruklu şahsın kıyafetini parçaladı. Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde sokakta ve caddelerde yine sinirler gerildi. Kimi zaman laf atma kimi zamanda bilinmeyen nedenlerle sokaklar boks ringine döndü. Ortaköy'de kafeteryadan çıkan arkadaş grubunun yanındaki bir kadına sarhoş olduğu iddia edilen 3 şahıs tarafından laf atıldı.
Kadına laf atan şahısları dövdü
Bunun üzerine iki grup arasında kavga çıktı tekme ve yumruklar havada uçuştu. Laf atan şahıslardan birisi aldığı darbeler sonucu uzun süre yerde hareketsiz kalırken, bir kişi de hafif şekilde yaralandı. İki grubu çevrede bulunan vatandaşlar ayırırken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Saç saça birbirine girdiler
Şişli'de yabancı uyruklu iki kadın arasında sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. İki kadın, kavga esnasında birbirinin saçından tutarak çekmeye başladı. Kavgayı gören vatandaşlar olay yerine gelerek kadınları ayırmak istedi. Vatandaşların büyük çabasına rağmen birbirlerinin saçlarından tutan kadınlar bir türlü ayrılamadı. Kadınlar, çevredeki esnafın büyük uğraşları sonucunda güçlükle sakinleştirildi. Yaşananlar vatandaş kamerasına saniye saniye yansıdı.
Döverek kıyafetlerini parçaladı
Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de ise biri yabancı uyruklu olduğu belirlenen iki şahıs arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle şahıslar birbirine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Yabancı uyruklu şahıs, aldığı darbelerle yerde sürüklenirken, tişörtünde de yırtılmalar meydana geldi. Şahıslar, güvenlik ekipleri ve müşterilerin müdahalesiyle sakinleştirildi. O anlar bir başka müşterinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Mekanın camlarını dağıttılar
Nişantaşı'nda iki grup arasında eğlence mekanı çıkışında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Sinirlerine hakim olamayan şahıslar elindeki taşları birbirlerine fırlatırken, eğlence mekanının camları kırıldı. Yaşanan tartışma çevredeki vatandaşlar ve grupta bulunan kişilerin müdahalesiyle ayrıldı. Yaşananlar bir mahalle sakininin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kadın ortalığı birbirine kattı
Zeytinburnu'nda ise iki kişi arasında yine bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma esnasında sinirlerine hakim olamayan kadın, kavga ettiği kişinin aracını hedef aldı. Çevredeki vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı kadın, "Beni bırakın" diye bağırarak arabanın aynalarını kırdı. Vatandaşların araya girmesiyle sakinleştirilen kadın, olay yerinden uzaklaştırıldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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