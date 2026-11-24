İstanbul'da uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan örgüte yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında daha önce gerçekleştirilen ara yakalamada 83 kilo 50 gram skunk ele geçirilmiş, 2 şüpheli tutuklanmıştı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütlü olarak uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. 24 Ocak 2026 tarihinde Sancaktepe ilçesinde gerçekleştirilen ara yakalamada toplam 83 kilo 50 gram skunk maddesi ele geçirilmiş, 2 şüpheli yakalanmış, söz konusu kişiler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı. Soruşturmanın devamında, söz konusu olayla bağlantısı olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için bu sabah yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. Belirlenen adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında örgüt lideri ve yardımcısının da bulunduğu 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 231 av tüfeği mermisi ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlılar hakkında yürütülen tahkikat çok yönlü olarak devam ediyor.