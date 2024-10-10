İstanbul'da Yeni Nesil Radar Denetimi

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İstanbul trafiğinde denetimler yeni nesil radar cihazı ile yapılıyor

Kartal sahil yolunda yeni nesil radar cihazı ile denetim

İSTANBUL - İstanbul trafiğinde kural ihlali yapan sürücülere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde yeni nesil radar cihazları kullanılmaya başlandı. Kartal sahil yolunda da bu radar cihazları ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Yerli üretim olan radar cihazı sayesinde 4 şeritli yolda tüm araçların hızı tespit edilebiliyor, 2 saatte bin 500'e kadar araç sorgulanabiliyor.

İstanbul'un Kartal ilçesinde sahil yolunda yeni nesil radar cihazları ile trafikte hız ihlali yapan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetim kapsamında hız ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere polis tarafından cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimlerde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yaklaşık 1 buçuk ay önce kullanılmaya başlanan yeni nesil radar cihazları kullanıldı.

Radarsan markasının Trafidar adlı modeli olan yerli üretim yeni nesil radar cihazları, 4 şeritli yolda tüm araçların hızını tespit edebiliyor, aynı zamanda aracın plakasına yönelik çalıntı araç olup olmadığına dair güvenlik sorgusu da yapabiliyor. Önceki cihazlar tipi gibi olumsuz hava şartlarından etkilenirken, bu cihaz tüm hava şartlarında çalışabiliyor. Hem araçların üzerine hem de yollarda belirlenen noktalara kurulumu gerçekleştirilebilen yeni nesil radar cihazı sayesinde, eskiden 2 saatte 300'e yakın araç sorgulanırken şimdi bu sayı bin 500'e kadar çıkabiliyor.