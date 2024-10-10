İstanbul'da Yeni Nesil Radar Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da Yeni Nesil Radar Denetimi

Geniş Video İzle

Kartal'da yeni nesil radarlarla hız denetimleri başladı. Yerli üretim cihazlar yüksek performans sunuyor.

10.10.2024 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul trafiğinde denetimler yeni nesil radar cihazı ile yapılıyor

Kartal sahil yolunda yeni nesil radar cihazı ile denetim

İSTANBUL - İstanbul trafiğinde kural ihlali yapan sürücülere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde yeni nesil radar cihazları kullanılmaya başlandı. Kartal sahil yolunda da bu radar cihazları ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Yerli üretim olan radar cihazı sayesinde 4 şeritli yolda tüm araçların hızı tespit edilebiliyor, 2 saatte bin 500'e kadar araç sorgulanabiliyor.

İstanbul'un Kartal ilçesinde sahil yolunda yeni nesil radar cihazları ile trafikte hız ihlali yapan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetim kapsamında hız ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere polis tarafından cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimlerde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yaklaşık 1 buçuk ay önce kullanılmaya başlanan yeni nesil radar cihazları kullanıldı.

Radarsan markasının Trafidar adlı modeli olan yerli üretim yeni nesil radar cihazları, 4 şeritli yolda tüm araçların hızını tespit edebiliyor, aynı zamanda aracın plakasına yönelik çalıntı araç olup olmadığına dair güvenlik sorgusu da yapabiliyor. Önceki cihazlar tipi gibi olumsuz hava şartlarından etkilenirken, bu cihaz tüm hava şartlarında çalışabiliyor. Hem araçların üzerine hem de yollarda belirlenen noktalara kurulumu gerçekleştirilebilen yeni nesil radar cihazı sayesinde, eskiden 2 saatte 300'e yakın araç sorgulanırken şimdi bu sayı bin 500'e kadar çıkabiliyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Kartal, trafik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Yeni Nesil Radar Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:34 Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu
16:44 13 gündür haber alınamayan Rojin’in başörtüsü bulundu 13 gündür haber alınamayan Rojin'in başörtüsü bulundu
16:34 Basın toplantısına damga vuran an Ne anlama geldiğini hemen açıkladı Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı
15:20 Bakanlık, Köfteci Yusuf’u “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar“ listesine ekledi Bakanlık, Köfteci Yusuf'u "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine ekledi
15:16 Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti
08:29 Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyayı salladı Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyayı salladı
08:22 Ayaklarından vurulan Serhat Akın, Türkiye’den ayrılıyor Ayaklarından vurulan Serhat Akın, Türkiye'den ayrılıyor
07:50 Hafta sonu plan yapanlar dikkat Meteoroloji bu kez çok net uyardı Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji bu kez çok net uyardı
01:39 Birçok futbol kulübünün sahibi olan dev şirket krize daha fazla dayanamayıp iflas etti Birçok futbol kulübünün sahibi olan dev şirket krize daha fazla dayanamayıp iflas etti
01:02 Van’da kaybolan Rojin’in yurttan çıkış görüntüleri ortaya çıktı Van'da kaybolan Rojin'in yurttan çıkış görüntüleri ortaya çıktı
00:48 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı
00:03 3 gün önce derbiye çıkan milli futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu 3 gün önce derbiye çıkan milli futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu
23:21 Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu
23:21 Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 18:01:29. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Yeni Nesil Radar Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.