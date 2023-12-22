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İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı - Son Dakika
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İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı. İş çıkışı evlerine gitmeye çalışan yolcular, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluğa neden oluyor.

22.12.2023 - 18:21,  Güncelleme: 19:21
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İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu sağanak yağışın da etkisiyle yüzde 89'a kadar yükseldi.

Kentin Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kartal ile Kadıköy arasında her iki yönde araç yoğunluğu görülüyor. TEM otoyolunda Sancaktepe ile Ataşehir, Şile otoyolunda ise Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte trafik yoğunluğu Ünalan'dan başlıyor. Diğer istikamette ise Çağlayan'dan başlayan trafik yoğunluğu köprüde normale dönerken Ataşehir'de yeniden artıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu Ümraniye ayrımından başlıyor.

İstanbul'daki sağanak nedeniyle trafik durma noktasına geldi

BÜYÜKÇEKMECE İLE ZİNCİRLİKUYU ARASINDAKİ TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Büyükçekmece ile Zincirlikuyu arasında her iki yönde trafik adeta durma noktasına geldi. Maslak ile Hasdal arasında araçlar güçlükle ilerliyor. D-100 kara yolu Haramidere kavşağı, Hadımköy ile TEM otoyolu arasında her iki yönde araç yoğunluğu görülüyor. TEM otoyolu ile Metris kavşağı arasında çift yönlü trafik yoğunluğu sürüyor.

İstanbul'daki sağanak nedeniyle trafik durma noktasına geldi

Basın Ekspres Caddesi'nde trafik her iki yönde ağır seyrediyor. Alibeyköy ile Eminönü, Karaköy ile Ortaköy arası sahil yollarında çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor. D-100 kara yolunda Beylikdüzü ve Avcılar ile Küçükçekmece ve Avcılar arasındaki yan yolda trafik güçlükle ilerliyor.

İstanbul'daki sağanak nedeniyle trafik durma noktasına geldi

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 90'A ULAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 85, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90'a kadar ulaştı. Akşam saatlerinde etkisini artıran yağmurla beraber kent genelinde bu yoğunluk yüzde 89 olarak ölçüldü.

İstanbul'daki sağanak nedeniyle trafik durma noktasına geldi

TOPLU TAŞIMA DURAK VE ARAÇLARIN YOLCU YOĞUNLUĞU

Akşam mesainin bitmesiyle evlerine gitmeye çalışanar, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluğa neden oldu. Bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının da bulunduğu Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Zeytinburnu'nda yoğunluk gözlendi. Turnike bölgesinden metrobüse, metroya veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışanlar yağmurun da etkisiyle zor anlar yaşadı.

İstanbul'daki sağanak nedeniyle trafik durma noktasına geldi

Yağmur dolayısıyla yollarda biriken su nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken bazı noktalarda hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Yağmurdan korunmaya çalışan bazı vatandaşlar üst geçitlerin altlarına sığınmak zorunda kaldı.

İstanbul\'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89\'a ulaştı
Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa
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Sağanak Yağmur, 15 Temmuz, İstanbul, Fatih, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı - Son Dakika
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