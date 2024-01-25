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İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu getiren 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu getiren 13 şüpheli yakalandı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu getirdiği tespit edilen 13 şüpheliyi film sahnelerini aratmayan bir operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda 2 kilo 489 gram metamfetamin, 1 kilo 264 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 80 gram skunk, 4 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca ve 117 fişek, suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen 67 bin 685 lira, 400 Euro ve 100 dolar ele geçirildi.

İstanbul\'dan Sakarya\'ya uyuşturucu getiren 13 şüpheli yakalandı
25.01.2024 - 13:48,  Güncelleme: 13:50
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İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturduğu getirdikleri tespit edilen 13 şüpheli, polis ekiplerinin film sahnelerini aratmayan operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturduğu getirdikleri tespit edilen 13 şüpheli, film sahnelerini aratmayan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında ve adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 kilo 489 gram metamfetamin, 1 kilo 264 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 80 gram skunk, 4 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca ve 117 fişek, suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen 67 bin 685 lira, 400 Euro ve 100 dolar ele geçirildi.

Polis ekiplerince yapılan ve güvenlik kamerasına yansıyan operasyonda ise sivil polis araçlarıyla otomobillerin durdurulması, ekiplerin şüphelileri yakalayarak kelepçe takması yer alıyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu getiren 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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