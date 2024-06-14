İzmir-Aydın Otobanı Trafik Kazası

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İzmir'den Aydın istikametine ilerleyen ilk belirlemelere göre doğalgaz tüpü yüklü tır devrilerek yan yattı. Benzin deposu alev alan ve patlama riski taşıyan tırdan dolayı Aydın-İzmir otobanı trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Aydın istikametine ilerleyen doğalgaz yüklü tır Yeniköy mevkiinde Aydın çevre otoyolu üzerinde devrilerek yolda yan yattı. Kaza ihabrı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yan yatan tırın benzin deposu alev alırken, yangın ekipleri tarafından söndürüldü. Patlama riskine karşı Aydın'dan İzmir yönüne, Germencik gişelerden Aydın istikametine otobanın trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Ekiplerin kazanın yaşandığı yerde çalışmaları sürüyor. - AYDIN