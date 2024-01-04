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İzmir Bornova'da Motosiklet Hırsızlığı - Son Dakika
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İzmir Bornova'da Motosiklet Hırsızlığı

Bornova ilçesinde bir binanın önüne park edilen motosiklet, iki hırsız tarafından kasalı motosiklete yüklenerek dakikalar içerisinde çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İzmir Bornova\'da Motosiklet Hırsızlığı
04.01.2024 - 11:12,
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İzmir Bornova ilçesinde bir binanın önüne park edilen motosiklet, iki hırsız tarafından kasalı motosiklete yüklenerek dakikalar içerisinde çalındı. Demir kesme makasıyla gerçekleşen hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Bornova ilçesi Kamil Tunca Caddesi'nde meydana geldi. İki hırsız, bir evin önüne park edilmiş motosikletin yanına geldi. Hırsızlardan biri etrafı kolaçan ederken, diğeri ise yanlarında getirdikleri demir kesme makasıyla kilidini kırdı. Daha sonra motoru kendilerinin kullandığı kasalı motosikletin arkasına yükleyen hırsızlar, olay yerinden uzaklaştı. Dakikalar içerisinde gerçekleşen hırsızlık anları kameralara yansıdı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir Bornova'da Motosiklet Hırsızlığı - Son Dakika


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