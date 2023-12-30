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İzmir Çeşme'de Yılbaşı Tedbirleri - Son Dakika
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İzmir Çeşme'de Yılbaşı Tedbirleri

İzmir Çeşme'de, vatandaşların yeni yıla huzurla girebilmesi için polis ekipleri sıkı tedbirler alıyor. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü, 493 personel ile görev yapacak ve alkol uygulamaları ve radar denetimleri gerçekleştirecek.

İzmir Çeşme\'de Yılbaşı Tedbirleri
30.12.2023 - 21:50,
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Ünlü tatil merkezi İzmir Çeşme'de, vatandaşların yen yıla huzurla girmesi için polis ekiplerince sıkı tedbirler alındı.

Ünlü tatil merkezi Çeşme'de, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve yeni yıla huzurla girmeleri için Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tam kadro sahada görev alacak. Dün itibariyle ilçede tedbirler almaya başlayan Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü, İzmir'den de gelecek 205'i takviye kuvvetler olmak üzere 493 personel ile görev yapacak. Ayrıca, 5 trafik ekibi ve 6 motosikletli polis ekipleri ile birçok noktada alkol uygulamasının yanı sıra radar denetimleri de gerçekleştirilecek. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir Çeşme'de Yılbaşı Tedbirleri - Son Dakika


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