İzmir\'de 50 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişimindeki 50 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

3 Nisan saat 04.30'ta, Seferihisar ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-912) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 10'u çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler aynı gün saat 11.00'de, Çeşme açıklarında hareketli olan lastik botu durdurdu. Lastik bot içerisinden 5'i çocuk toplam 20 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Karaya çıkartılan Afganistan ve Afrikalı göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edindi. - İZMİR