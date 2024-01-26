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İzmir'de kasten öldürme, taksirle ölüme neden olma ve hırsızlık suçlarından aranan 3 ayrı şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de kasten öldürme, taksirle ölüme neden olma ve hırsızlık suçlarından aranan 3 ayrı şüpheli yakalandı

İzmir'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kasten öldürme, taksirle ölüme neden olma ve hırsızlık suçlarından aranan 3 ayrı şüpheliyi yakalayarak cezaevine teslim etti. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi ve cezaevine teslim edildi.

İzmir\'de kasten öldürme, taksirle ölüme neden olma ve hırsızlık suçlarından aranan 3 ayrı şüpheli yakalandı
26.01.2024 - 15:28,  Güncelleme: 15:30
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İzmir'de kasten öldürme, taksirle ölüme neden olma ve hırsızlık suçlarından aranan 3 ayrı şüpheli yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İzmir'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Çarşamba günü yaptığı çalışmalarda; Kasten öldürme suçundan 32 yıl 7 ay 25 gün hapis cezasına hükümlü olarak aranan M.A. isimli şüpheliyi saklandığı tespit edilen Buca ilçesinde kayınvalidesine ait ikamet adresinde yakaladı. Yakalanan şüpheli adli makamlara sevk edilerek cezaevine teslim edildi.

13 yıl cezası vardı

Taksirle ölüme neden olma suçundan ise 13 yıl 4 ay hapis cezasına hükümlü olarak aranan O.A. isimli şüpheli, Karşıyaka ilçesinde tespit edilen adreste yakalandı. Adli makamlara sevk edilen hükümlü cezaevine teslim edildi.

Karabağlar'da yakalandı

Hırsızlık suçundan ise 5 yıl hapis cezasına hükümlü olarak aranan B.K. isimli şüpheli, Karabağlar ilçesinde tespit edilen adreste yakalandı. Adli makamlara sevk edilen hükümlünün cezaevine teslim edildiği belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de kasten öldürme, taksirle ölüme neden olma ve hırsızlık suçlarından aranan 3 ayrı şüpheli yakalandı - Son Dakika


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