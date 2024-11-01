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İzmir'de Cinayetin Ardındaki İddialar

İzmir\'de Cinayetin Ardındaki İddialar

Üvey kız, maktulün annesini fuhşa zorladığını iddia etti, güvenlik görüntüleri ortaya çıktı.

01.11.2024 14:55
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İzmir'in Konak ilçesinde işlenen cinayette gözaltına alınan şüphelilerden üvey kız, ifadesinde maktulün annesini fuhşa zorladığını ileri sürdü. Kaçmak isteyen maktulün kendisine 'Sapık' diye bağırdığını, çevredekilerin yardıma gelmesiyle arbede yaşandığını söyledi. Öte yandan olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay, dün akşam 22.45 sıralarında Zeytinlik Mahallesi 1140 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında çıkan kavgada tartışma yaşayan Mehmet Kara (60), bıçaklanarak ağır yaralandı. Kara'yı bıçaklayanlar olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis bölgeyi güvenlik çemberine alırken, ağır yaralandığı belirlenen Kara, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan Mehmet Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kara'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından çalışmalarda olayı Kara'nın üvey kızı F.M. (23) ve O.Ş.'nin (16) gerçekleştirdiği, her iki şüphelinin de bıçak kullandığının değerlendirildiği öğrenildi. Şüpheliler kısa süre sonra Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

Görüntüler ortaya çıktı

Mehmet Kara'nın, sokakta çıkan arbedede üvey kızı F.M. ve O.Ş. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kaçmaya çalışan Kara'nın çevredeki 2 kişi tarafından yakalanıp, peşinden elinde bıçakla gelen üveyi kızı F.M.'ye teslim edilmesi yere alıyor. Bu sırada yere düşen Kara'ya F.M.'nin elindeki bıçakla saldırmak istemesi üzerine 2 kişinin bu defa kendisine engel olmak istediği görülüyor. Görüntünün devamında yaşanan arbededen faydalanıp, koşarak kaçmaya çalışan Mehmet Kara'nın tekrar düştüğü ancak kalkıp, bir taksiye binmek isterken çevreden gelenler tarafından yakalanıp, kalabalık arasında 2 kişi tarafından bıçaklandığı yer aldı.

"Annemi fuhşa zorladı"

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Kara'nın öldürülmesine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı. Şüphelilerden üvey kız F.M., polisteki ilk ifadesinde Kara'nın annesini para karşılığı başka erkeklerle ilişkiye zorladığını ileri sürdü. F.M., bu nedenle aralarında çıkan tartışma sonrası kaçan üvey babasının peşinden dışarıya kadar koştuğunu söyledi. F.M., Kara'nın taksiyle kaçmaya çalıştığını görünce 'İmdat! Bu sapık' diyerek çevreden yardım istediğini ve etraftaki tanımadığı kişilerin olaya dahil olduğunu ifade etti. F.M.'nin çıkan arbedede Kara'yı bıçaklayıp, suç aletini de bir evin bahçesine attığını itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli O.Ş.'nin ise Kara'nın bir kadını taciz ettiğini öğrendiğini ve bu nedenle Kara'yı baldırından bıçakladığını söylediği belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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