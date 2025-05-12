İzmir'de Maç Sonrası Gerginlik: Çocuk Yaralandı

İzmir'de dün oynanan Göztepe-Atakaş Hatayspor maçı sonrası yaşanan gerginlikte, bir kişinin tekme attığı plastik koltuk parçası kırılarak küçük bir çocuğun kafasına denk geldi ve yaralanmasına sebep oldu. Yapılan çalışmanın ardından tespit edilen taraftar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de dün oynanan Göztepe - Atakaş Hatayspor Süper Lig karşılaşmasının sonrasında yaşanan olayda, taraftarlar arasında çıkan gerginlik sırasında bir kişi, öfkeyle stadyumda bulunan plastik koltuğa tekme attı. Tekmenin etkisiyle kopan koltuk parçası, tribünde bulunan küçük bir çocuğun başına isabet ederek yaralanmasına neden oldu.

Olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldı. Güvenlik kameralarının incelenmesiyle kimliği tespit edilen şüpheli B.K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, 12 Mayıs 2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikte yapılan sorgunun ardından şüpheli B.K., "kasten yaralama" suçu dahilinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi. - İZMİR