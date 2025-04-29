İzmir'de Bayraklı ilçesinde dün iki sürücü arasında trafikte henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.
Araçlarından inerek kavgaya tutuşan sürücülerden biri, diğerine satırla saldırdı. Sürücü yaralanırken, o anlar cep telefonuyla kayıt altına alındı.
Görüntülerde; sürücünün diğerine satırla saldırdığı, bu sırada çevredekilerin araya girdiği anlar yer aldı.
Kaçan saldırgan her yerde aranırken, yaralanan sürücünün hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de trafikte satırlı kavga kamerada - Son Dakika
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