İzmir'de Sigara İzmariti Yangına Neden Oldu - Son Dakika
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İzmir'de Sigara İzmariti Yangına Neden Oldu

İzmir\'de Sigara İzmariti Yangına Neden Oldu

İzmir'in Aliağa ilçesinde yol kenarına atılan sigara izmariti kuru otların tutuşmasıyla yangına sebep oldu. Yangında bir kamyonet ve zeytin toplama makinesi zarar gördü.

07.08.2024 17:52  Güncelleme: 17:53
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İzmir'in Aliağa ilçesinde yol kenarına atılan sigara izmariti kuru otların tutuşmasıyla yangına sebep oldu. Yangında bir kamyonet ve zeytin toplama makinesi zarar gördü.

İzmir - Çanakkale Karayolu Yeni Foça kavşağı mevkiinde söndürülmeden gelişigüzel atılan sigara izmariti yol kenarındaki kuru otları tutuşturdu. Alevler kısa zamanda çevreye yayılırken, o sırada yoldan gecen İZSU ekipleri alevlere müdahale etti. Yakınlarda bulunan bir işletmeye ait bahçe içerisinde park halindeki bir kamyonet ve zeytin toplama aracı yangından zarar gördü. İzmir Orman İşletme Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Aliağa Belediyesine bağlı ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın tamamen kontrol altına alındı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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