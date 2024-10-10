İzmir'de Tır Devrildi: 2 Yaralı

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İzmir'de tır dehşeti kamerada: Polisten kaçtı, ışıklarda bekleyen araçların üzerine devrildi

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde demir yüklü tırın sürücüsü, ağır tonajdan dolayı polis ekiplerinden ceza yedikten sonra olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra ise tır, seyir halindeyken kaldırıma çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen 2 aracın üzerine devrildi, bir başka araca zarar verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, araçlar hurdaya döndü; kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Buca KOOP Mahallesi 206/5 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır sürücüsü Volkan T., idaresindeki demir yüklü 15 PE 360 plakalı tır, çevreyolunda polis ekiplerince durduruldu. Ağır tonajlı olmasından dolayı polis ekiplerince tır sürücüsüne ceza kesildi. İşlemlerinin ardından tır, otoparka çekilmek istenirken, sürücü Volkan T., araca binerek olay yerinden kaçtı.

Araçlarda sıkışan yaralılar çıkarıldı

Ekiplerden kaçan tır sürücüsü, bir süre sonra seyir halindeyken kaldırıma çıkarak ışıklarda bekleyen 34 FLL 938 ve 35 YEV 47 plakalı araçların üzerine devrildi. Bu esnada orada bulunan bir hafif ticari araç da kazada hasar aldı. Kazayı gören vatandaşlar olay yerine yardıma koşarken, ihbar üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık, 110 AKS ve vinç sevk edildi.

Önde bulunan 34 FLL 938 plakalı aracın sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, tır sürücüsü ve arkada bulunan aracın sürücüsü Hüseyin Ç., sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Tırın araçların üstüne devrildiği anlar kamerada

Öte yandan, tırın araçların üstüne devrildiği anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, tırın kaldırıma çıkarak ışıklarda bekleyen araçların üstüne devrildiği ve o esnadan bekleme yapan bir başka aracın da zarar gördüğü yer aldı. Ayrıca, tır, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, hurdaya dönen 2 araç da çekicilere yüklenerek olay yerinden kaldırıldı.