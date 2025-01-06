İzmir'de Yol Kavgası: Genç Bıçaklandı - Son Dakika
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İzmir'de Yol Kavgası: Genç Bıçaklandı

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Yol verme tartışmasında 22 yaşındaki M.H., 4 yerinden bıçaklandı ve komada. Soruşturma sürüyor.

06.01.2025 18:04
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- İzmir'de yol kavgası kamerada: 4 yerinden bıçaklanan genç komada

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde yol verme tartışmasında 4 yerinden bıçaklanan 22 yaşındaki sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralanan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken meydana gelen kavga güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay 4 Ocak gecesi ilçeye bağlı Fuat Edip Baksı Mahallesi 1629 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol verme yüzünden 22 yaşındaki M.H. ile diğer araçtaki 4 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen 4 kişi M.H.'nin üzerine yürüdü ve genç sürücü vücudunun 4 yerinden bıçaklandı ve diğer araçtakiler olay yerinden uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen M.H., bilinci kapalı bir şekilde ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis kameradan tespit etti, kısa sürede yakaladı

Olayın ardından şüphelileri yakalamak için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve saha çalışması yapan Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, A.C.F.ve E.Y.adlı 4 şüphelinin kimliklerini belirledi. Şüpheliler polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, yaralı M.H.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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