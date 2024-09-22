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İzmir'deki Borç Cinayeti Kamerada

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İzmir'de borcunu isteyen adam bıçaklanarak öldürüldü. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

22.09.2024 09:35
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İzmir'deki borç cinayeti kamerada: Yanına yaklaştı, defalarca bıçakladı

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde baba ve oğul ile borçlu olduğu kişinin karşılaşması cinayetle bitti. Borcunu istediği şahsın babası tarafından defalarca bıçaklanan adam hayatını kaybederken, cinayeti anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, dün 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Kozağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.G. (38), bir süre önce Ercüment Yıldırım'dan borç para aldı. Verdiği borcu isteyen Ercüment Yıldırım, bir kafede oturduğu esnada E.G.'nin babası Y.G. alacaklının arkasından yanaştı. Y.G. kısa bir süre sonra yanında getirdiği bıçakla oğlunun alacaklısını defalarca bıçaklayarak yaraladı. Bu esnada meydana gelen kavgada ise E.G. de alacaklısı Yıldırım'ı darbetti. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Hayatını kaybetti

Aldığı bıçak darbeleri ve darp sonucu ağır yaralanan adam sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli baba ve oğul ise olay yerinde polis ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayet şüphelisi baba ve oğul emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir\'deki Borç Cinayeti Kamerada
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'deki Borç Cinayeti Kamerada - Son Dakika

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