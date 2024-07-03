İzmir'deki orman yangınında evler hasar gördü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'deki orman yangınında evler hasar gördü

İzmir Valisi Süleyman Elban, Bornova ilçesinde başlayan orman yangınında Beşyol köyünde 3, Sarnıç'ta ise 4 evin hasar gördüğünü açıkladı. Jandarma ekipleri hızlıca köydeki evleri tahliye etti. Yangına 9 helikopter ve 6 uçakla müdahale ediliyor.

03.07.2024 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekiplerin Bornova'daki yangının önünü almak üzere olduklarını ifade eden İzmir Valisi Süleyman Elban, "Beşyol köyümüzde 3, Sarnıç'ta 4 evimiz hasar aldı. Jandarmamız bütün köydeki evleri hızlıca tahliye etti" dedi.

İzmir'in Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'nde saat 13.37 sıralarında başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. İncelemelerde bulunmak üzere yangın bölgesine gelen İzmir Valisi Süleyman Elban, yangına ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu. Vali Elban, "Bugün 13.40 sularında Beşyol mevkiinde İzmir- Manisa kara yolunun hemen kenarında bir orman yangını başladı. Kısa bir süre sonra Beşyol köyüne ve yolun sol tarafında Sarnıçkoyu köyüne sirayet etti. Beşyol köyümüzde 3, Sarnıç'ta 4 evimiz hasar aldı. Jandarmamız bütün köydeki evleri hızlıca tahliye etti. Bu nedenle Allah'a şükür bir can kaybımız ya da yaralımız yok. Yukarıda yangına 9 helikopter ve 6 uçaklara müdahale ediyoruz. Daha fazla hava aracı alamıyoruz çünkü yangın dar bölgede olduğu için daha fazla araç risk oluşturuyor. Aşağıda ise onlarca arazözümüz, itfaiye aracımız ve TOMA'larımız, dozerlerimizle yangına müdahale ediyoruz. Yukarıda ben de izledim yangının genel durumunu. Herhalde çok kısa bir süre içerisinde iyi haber gelecek diye düşünüyoruz. Çünkü arkadaşlarımız yangının önünü almak üzereler" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Süleyman Elban, Orman Yangını, Helikopter, Jandarma, Bornova, İzmir, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'deki orman yangınında evler hasar gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:09 Merih Demiral’ı UEFA’ya şikayet eden Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
15:07 Erdoğan, Putin ile görüştü Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD’nin hoşuna gitmeyecek Erdoğan, Putin ile görüştü! Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD'nin hoşuna gitmeyecek
15:05 Sinan Ateş davasında tansiyon yüksek Duruşmada rahatsızlanan annesi hastaneye kaldırıldı Sinan Ateş davasında tansiyon yüksek! Duruşmada rahatsızlanan annesi hastaneye kaldırıldı
10:54 Netanyahu, ateşkes iddialarını reddetti: Savaş bitmeyecek Netanyahu, ateşkes iddialarını reddetti: Savaş bitmeyecek
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
16:46 6 farklı dilde Mert Günok’un kurtarışı Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş 6 farklı dilde Mert Günok'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş
16:18 Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı İstediği para dudak uçuklatıyor Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor
16:10 ’’Excalibur’’ olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu ''Excalibur'' olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu
16:09 Boşanır boşanmaz Nez’le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla’nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi
16:08 Skoruna kadar bildi Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu Skoruna kadar bildi! Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu
15:37 Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı
15:11 Hülya Avşar’dan yeni havuz videosu geldi Bu sefer de çocuklarla dans etti Hülya Avşar'dan yeni havuz videosu geldi! Bu sefer de çocuklarla dans etti
15:03 Ne dese tersi çıktı Sergen Yalçın’ın tahmini yine tutmadı Ne dese tersi çıktı! Sergen Yalçın'ın tahmini yine tutmadı
14:41 Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 17:30:47. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'deki orman yangınında evler hasar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement