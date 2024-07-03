İzmir Valisi Elban: Yangında 7 ev hasar gördü - Son Dakika
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İzmir Valisi Elban: Yangında 7 ev hasar gördü

İzmir Valisi Süleyman Elban, Bornova'daki yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını ve Beşyol köyünde 3, Sarnıç'ta 4 evin hasar gördüğünü açıkladı. Jandarma tarafından evlerin hızlıca tahliye edildiği belirtildi.

03.07.2024 18:54
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İzmir Valisi Elban: "Yangında 7 ev hasar gördü"

İZMİR - Ekiplerin Bornova'daki yangının önünü almak üzere olduklarını ifade eden İzmir Valisi Süleyman Elban, "Beşyol köyümüzde 3, Sarnıç'ta 4 evimiz hasar aldı. Jandarmamız bütün köydeki evleri hızlıca tahliye etti" dedi.

İzmir'in Bornova ilçesi Beşyol mahallesinde saat 13.37 sıralarında başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. İncelemelerde bulunmak üzere yangın bölgesine gelen İzmir Valisi Süleyman Elban, yangına ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu. Vali Elban, "Bugün 13.40 sularında Beşyol mevkiinde İzmir- Manisa karayolunun hemen kenarında bir orman yangını başladı. Kısa bir süre sonra Beşyol köyüne ve yolun sol tarafında Sarnıçkoyu köyüne sirayet etti. Beşyol köyümüzde 3, Sarnıç'ta 4 evimiz hasar aldı. Jandarmamız bütün köydeki evleri hızlıca tahliye etti. Bu nedenle Allah'a şükür bir can kaybımız ya da yaralımız yok. Yukarıda yangına 9 helikopter ve 6 uçaklara müdahale ediyoruz. Daha fazla hava aracı alamıyoruz çünkü yangın dar bölgede olduğu için daha fazla araç risk oluşturuyor. Aşağıda ise onlarca arazözümüz, itfaiye aracımız ve TOMA'larımız, dozerlerimizle yangına müdahale ediyoruz. Yukarıda ben de izledim yangının genel durumunu. Herhalde çok kısa bir süre içerisinde iyi haber gelecek diye düşünüyoruz. Çünkü arkadaşlarımız yangının önünü almak üzereler" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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